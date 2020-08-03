В частном доме в Вяткино произошел крупный пожар

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:23:31+03:00

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3 августа в 4.21 загорелся частный кирпичный дом на 2 семьи по адресу поселок Вяткино, ул. Родниковая. Первые пожарные расчёты прибыли к месту уже через несколько минут.

- Горела кровля дома по всей площади 136 кв.м., гараж и имущество в нем на общей площади 8 кв.м. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Были сформированы три звена газодымозащитной службы, - рассказали в областном управлении МЧС.

Пожарным удалось оперативно потушить огонь и не допустить его перехода на имущество и внутреннюю отделку дома. В итоге сгорела кровля на площади 136 кв.м., гараж и находившиеся в нем неиспользуемые автомобиль и мопед на площади.

Как установили дознаватели, первыми пожар увидели жильцы второй квартиры, где находилась женщина и двое её детей (всего в квартире проживают 6 человек – двое взрослых и 4 ребёнка, на момент пожара отец и двое старших детей были в отъезде). Женщина разбудила детей и они покинули дом до прибытия пожарных подразделений.

Жильцы первой квартиры – двое взрослых – также проснулись и сами покинули жильё.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU