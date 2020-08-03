2020-08-03T08:53:34+03:00
Общество

Во Владимирской области ищут грибника

74-летний Юрий Лаптев ушел в гусевские леса, и его ищут до сих пор
Алексей СУХОВ
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Поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщает, что во Владимирской области пропал Юрий Викторович Лаптев 1946 года рождения. 74-летний мужчина пропал в районе поселка Уршельский, Гусь-Хрустального района. 1 августа он ушёл в лес и не вернулся. По сведением от родных он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, стрижка наголо, глаза голубые. Был одет: чёрно-синяя куртка, чёрные спортивные брюки, чёрные резиновые сапоги, тёмно-зелёная панама. С собой: белое ведро.

Поиски ведутся уже не первый день, но пока найти грибника не удалось. Если вы хотите помочь с поисками или что-то знаете о местонахождении мужчины, вы можете позвонить инфоргу "ЛизыАлерт" (Ксюша Хоршунова, 8(919)025-26-25).

ИСТОЧНИК KP.RU

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