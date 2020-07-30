Владимирский оперативник осужден за попытку улучшить показатели

30 Июль 2020 2020-07-30T17:34:03+03:00

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Старший оперуполномоченный уголовного розыска во Владимире в декабре 2018 года, чтобы улучшить свои служебные показатели, вручил своему знакомому банку с порохом и велел через пятнадцать минут с ней выйти на улицу. Там оперативник его и задержал с понятыми. Его обвинили в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства; также в незаконной передаче взрывчатых веществ, при следующих обстоятельствах. Сам оперативник вину не признал, объясняя, что получил информацию, что у владимирца хранится дома порох. И разговаривая с ним по телефону, сообщал, что другие полицейские хотят выселить его из аварийного дома. Он объяснял, что хотел заставить его волноваться, надеясь, что взяв ценные вещи, в том числе и порох, он выйдет на улицу и удастся его задержать. Экс-правоохранитель уверял, что порох ему не давал и в дом не входил. Но суд не согласился с его версией и отправил его в колонию-поселение на год, оштрафовав на тридцать тысяч. Владимирский областной суд, куда подал апелляционную жалобу осужденный и его защитник, оставил приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU