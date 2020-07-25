25 Июль 2020 2020-07-25T14:07:26+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области за сутки от covid-19 умерли два человека. На 25 июля общее количество жертв новой коронавирусной инфекции достигло 123. Всего выявленных случаев в регионе за все время пандемии - 5433. Официально переболели covid-19 5103 жителей Владимирской области. Под наблюдением медиков остаются 207 человек.

По сведениям областного Роспотребнадзора, за сутки на 25 июля выздоровело 82 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU