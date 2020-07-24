В Собинском районе частная компания огородила забором целый остров на реке Клязьма

24 Июль 2020 2020-07-24T11:29:42+03:00

Прокуратура потребовала забор увести от берегов, чтобы люди могли иметь доступ к водоему

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Необычный случай произошел в Собинском районе. Здесь частная компания "Леди ВИ+К" заключила соглашение с областной Госохотинспекцией о том, что она может использовать для частных нужд территории охотничьего хозяйства в границах охотничьего угодья "Устье". В нем проживали 35 особей пятнистого оленя.

Вот только природоохранная прокуратура посчитала нарушением некоторые условия использования территории. Данный объект целиком располагается на острове в реке Клязьма. Его территория по периметру огорожена забором из металлической сетки. Расстояние от ограждения до береговой линии местами составляет всего 1-3 метра, а кое-где и вовсе доходит до самой воды. В прокуратуре посчитали это нарушением, так как забор не дает возможности людям свободно перемещаться по Клязьме, и завели дело об административном правонарушении (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе).

От руководства компании просят убрать забор подальше от берегов, чтобы люди могли спокойно посещать Клязьму.

ИСТОЧНИК KP.RU