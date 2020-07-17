2020-07-17T16:59:41+03:00
Политика

В администрации Владимирской области одно увольнение и одно назначение

Перестановки произошли в департаменте имущественных и земельных отношений, а также департаменте юстиции
Алексей СУХОВ
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16 июля с должности заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений по собственному желанию уволена Оксана Власенко, сообщают в "белом доме". Она работала в этом органе исполнительной власти с апреля 2019 года.

Также с 13 июля 2020 года заместителем директора, начальником управления актов гражданского состояния департамента юстиции назначена профессиональный юрист Татьяна Шарапова. Она закончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности "юриспруденция" и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по направлению "государственное и муниципальное управление". На различных должностях работала во Владимирском областном суде, в администрации Владимирской области и Управлении Судебного департамента во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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