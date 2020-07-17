2020-07-17T16:24:38+03:00
Происшествия

Сотрудница банка в Коврове присвоила деньги клиентов

В общей сложности она забрала 400 тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Пятидесятилетняя жительница Коврова работала управляющим банковского офиса и с июля 2018 года по июнь 2019 года систематически присваивала деньги клиентов ледащих на вкладах клиентов долгое время. В июле 2018 года она оформила фиктивный расходный кассовый ордер на 200 тысяч рублей, собственноручно подделав подпись клиента, после чего забрала из кассы крупную сумму. Позднее она похищала деньги не только из кассы, но и переводя со счетов клиентов на свой счет. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, ковровчанка осуществила более двадцати таких переводов на сумму от пятисот рублей до 80 тысяч рублей. Общий ущерб превысил четыреста тысяч рублей. Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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