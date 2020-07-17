Ковровские пожарные спасли утиное семейство

17 Июль 2020 2020-07-17T16:18:14+03:00

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Ковровские пожарные вновь пришли на выручку братьям нашими меньшим. 15 июля по дороге с вызова обратно в подразделение они встретили утиную семью, пытавшуюся перейти оживленную трассу. Пожарные остановились, помогли пернатым перебраться на другую сторону и скрыться в лесу. Это не первый случай, когда ковровские пожарные приходят на выручку попавшим в беду питомца. Они снимали кошек с деревьев, и вытаскивали из-под земли застрявших в трубах собак. Впрочем, на помощь уткам приходят не только пожарные. В прошлом году в Юрьев-Польском полицейские остановили движение, чтобы помочь утке с утятами добраться до водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU