В ВСМЗ обсудили возможность создания первой выставки об эмигрантах-земляках

17 Июль 2020 2020-07-17T16:15:21+03:00

На этой неделе ее проект и часть будущих экспонатов представили директору Дома Русского зарубежья Виктору Москвину

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Владимирские музейщики обсудили с директором Дома Русского Зарубежья Виктором Москвиным концепцию первой в истории ВСМЗ выставки об эмигрантах-земляках.

Ее открытие планируется на 15 октября 2020 года, когда в стенах Владимиро-Суздальского музея-заповедника начнет работу выставка "Пыль чужих дорог", посвященная 100-летию Русского Исхода. В течение 5 последних лет сотрудникам музея удалось собрать для нее более 500 экспонатов.

На этой неделе проект выставки и часть будущих экспонатов представили Виктору Москвину. Особый интерес у гостя вызвали вещи эмигрантов, связанных с Владимирским краем. Напомним, что одним из самых объемных и значимых мемориальных комплексов по этой теме в собрании ВСМЗ является коллекция предметов писателя Ивана Шмелева. Среди них – уникальные артефакты: три Евангелия, одно из которых принадлежало Святейшему патриарху Тихону, а также письменный стол из парижского кабинета литератора.

Директор Дома Русского Зарубежья Виктор Москвин был поражен представленными ему документами и экспонатами. Он поддержал идею выставки и высоко оценил подготовленную в ВСМЗ концепцию.

ИСТОЧНИК KP.RU