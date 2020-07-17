На Нижней Дуброве заработал светофор на месте, где насмерть сбили ребенка

17 Июль 2020 2020-07-17T16:14:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Светофор, установленный у дома №19 на Нижней Дуброве, начал работать - его подключили 16 июля. Само устро йство установили еще неделю назад, но на кго подключение потребовалось время. Светофор устроен по принципу перехода "по требованию", то есть прежде, чем ступить на "зебру", пешеход должен нажать кнопку и дождаться зеленого света.

Таких светофоров во Владимире всего несколько штук, горожанам они непривычны. К сожалению, никакой разметки или рекламного аншлага, которые бы показывали, что надо нажать на кнопку, около светофора нет. Поэтому существует риск, что пешеходы, постояв у перехода и не дождавшись зеленого света, будут перебегать дорогу на красный, во всяком случае, первое время, пока не привыкнут. Как показывает опыт, привыкание может идти долгое время - в том же районе, на перекрестке улиц Нижняя Дуброва и Сперанского, светофоры установили больше двух лет назад, а местное население все еще перебегает дорогу напротив остановки, там, где раньше был нерегулируемый пешеходный переход.

Светофор на Нижней Дуброве установили после того, как в конце мая здесь сбили 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Водитель говорит, что просто не заметил ребенка из-за припаркованных на обочине машин.

ИСТОЧНИК KP.RU