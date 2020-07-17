Владимирец избил водителя автобуса

17 Июль 2020 2020-07-17T16:03:50+03:00

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Избиение произошло на конечной остановке в микрорайоне Энергетик в середине июня. Водитель автобуса вышел на остановку отдохнуть, где на него набросился незнакомец и избил. В нем пострадавший мужчина узнал одного из компании, которую он высадил из автобуса за неоплату проезда. Пострадавший мужчина вызвал полицейских и они, изучив записи с камер видеонаблюдения, рассмотрели на видео момент избиения, выяснили приметы нападавшего и нашли его. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, им оказался девятнадцатилетний владимирец, уже имевший конфликты с законом. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU