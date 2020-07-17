Муромляне в Вологде прошлись по магазинам с чужой картой

17 Июль 2020 2020-07-17T15:52:11+03:00

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Трое жителей Мурома, уже отметившие сорокалетний юбилей, приехали в Вологду, где работали вахтовым методом. Придя в местный магазин за покупками, горожане нашли там забытую банковскую карту, которую, как позднее выяснилось, оставила одна из покупательниц. Не долго думая, приезжие муромляне закупились с помощью чужой карты, взяв продукты и алкоголь, благо карта позволяла оплачивать покупки бесконтактным способом. Владелица пропавшей карты обратилась в полицию, когда обнаружила, что со счета пропало семь тысяч рублей. Подозреваемых полицейские скоро нашли, они признались. Сейчас, как сообщает УМВД России по Вологодской области, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье кража. Максимальный срок, который грозит муромлянам – пять лет

ИСТОЧНИК KP.RU