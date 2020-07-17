2020-07-17T14:54:16+03:00
Происшествия

Кольчугинца оштрафовали на 100 тысяч рублей за нелегальную торговлю кроссовками Nike

Из его магазина изъяли 93 пары
Алексей СУХОВ
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Кольчугинский городской суд вынес приговор мужчине, торговавшему нелегально кроссовками фирмы Nike. Его признали виновным в "незаконном использовании чужого товарного знака".

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, индивидуальный предприниматель торговал кроссовками в своем магазинчике, не имея при этом лицензионного договора с компанией "Найк Инноувейт С.В.". Следователи в итоге изъяли из магазина 93 пары кроссовок. Ущерб известной компании оценен в 770 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении данного преступления признал полностью. Суд оштрафовал предпринимателя на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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