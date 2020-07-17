В Александрове будут судить серийного дачного воришку

17 Июль 2020 2020-07-17T14:48:12+03:00

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41-летнего жителя города Александрова будут судить за серию краж, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, с августа 2019 по февраль 2020 года мужчина проникал в дачные дома, расположенные на территории Александровского района, откуда похищал все, что плохо лежит. Всего злоумышленник обвиняется в совершении более 20 преступлений. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей, при этом все деньги воришка успел потратить и ущерь до сих пор не возместил.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Ему может грозить до шести лет тюрьмы. Уголовное дело будет рассматриваться в Александровском городском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU