Юным художникам Владимирской области предлагают нарисовать собак-героев

17 Июль 2020 2020-07-17T14:04:37+03:00

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Музей Победы запустил всероссийский конкурс детских рисунков «Портрет фронтовой собаки». Участникам предложили узнать побольше о подвигах четвероногих бойцов в годы Великой Отечественной войны и нарисовать "портрет" одного из них.

Школьники могут посвятить свою работу реальному псу, участвовавшему в сражениях, или создать собирательный образ отважного помощника. Рисунок можно дополнить небольшим рассказом о персонаже.

Творческое состязание проходит в двух возрастных группах – среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Для участия необходимо до 7 августа включительно отправить работы на электронную почту fest@cmvov.ru. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы присылаются в формате JPEG или TIFF (фото, скан). Размер – не меньше 1200х720 dpi.

Итоги конкурса станут известны 15 августа. В этот день Музей Победы будет отмечать День фронтовой собаки, который посвящен подвигу четвероногих участников сражений Великой Отечественной. Лучшие работы разместят на сайте Музея Победы на виртуальной выставке, а также в соцсетях музея. Победители получат дипломы и призы.

ИСТОЧНИК KP.RU