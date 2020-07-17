В Муроме к октябрю завершат строительство парка 50-летия Советской власти

17 Июль 2020 2020-07-17T13:59:09+03:00

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В Муроме идут работы по созданию парка 50-летия Советской власти. Большую часть земли отвели под пруд. Появятся пешеходные дорожки и многочисленные объекты парковой инфраструктуры. Изюминкой парка станет площадка для выгула собак.

В свое инстагаме мэр округа Муром Евгений Рычков рассказал, что все общестроительные работы завершат к сентябрю, последним штрихом станет высадка деревьев и кустарников, которую проведут в начале октября.

Также глава города ждет от жителей идей по заполнению парка. В комментариях люди пишут, что хотели бы увидеть площадку для скейтеров, роллеров, сцену, несколько кафе с детским меню без алкоголя, зону с большим количеством качелей для детей, волейбольную и баскетбольную площадки, веревочный городок, беседки, велосипедные дорожки и даже колесо обозрения.

ИСТОЧНИК KP.RU