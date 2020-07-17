В Коврове можно увидеть работы Никаса Сафронова

17 Июль 2020 2020-07-17T13:41:52+03:00

Выставка будет работать до 30 августа

Изменить размер текста: A A

После долгого периода ограничений вновь открыл свои двери для посетителей Ковровский историко-мемориальный музей.

Музей возобновил работу выставкой работ заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова «Тайна света». Никаса Сафронова можно назвать одним из самых известных российских живописцев нашего времени. Основная часть его работ находится в частных собраниях и музеях многих стран мира.

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества мастера. Представлено 63 живописных и графических работы, созданных в период с конца 1990-х годов до 2018 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «Dreаm vision».

Особенностью выставки является особая система подсветки, усиливающее впечатление от работ мастера, и специальное проекционное оборудование, благодаря которому на выставке представлено ещё несколько десятков «оживших» работ художника.

Выставка «Тайна света» будет работать в залах Ковровского историко-мемориального музея до 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU