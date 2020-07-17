Во Владимире возобновятся занятия «Школы пациента с бронхиальной астмой»

17 Июль 2020 2020-07-17T13:26:43+03:00

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В поликлинике Городской больницы №4 г. Владимира возобновятся занятия «Школы пациента с бронхиальной астмой.

Автор проекта – главный внештатный пульмонолог облздрава Игорь Петряков. Занятия проведут врачи-пульмонологи, аллергологи и психолог.

Слушателям расскажут о причинах возникновения бронхиальной астмы и механизмах ее развития, о профилактике заболевания, современных подходах к лечению и специфике использования ингаляторов.

Проект «Астма-школа» уже работал во Владимирской области осенью 2019 года, но на добровольных началах. Образовательный проект охватил 25 пациентов. Как показала практика, он оказался весьма востребованным.

Записаться в «Школу пациента с бронхиальной астмой» можно по тел. 8 (903) 645-04-86, 8 (904) 251-84-82.

ИСТОЧНИК KP.RU