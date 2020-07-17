За неделю во Владимирской области клещи покусали 92 человека

17 Июль 2020 2020-07-17T13:18:12+03:00

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На 17 июля во Владимирской области зарегистрировано 92 человека, обратившегося в больницы в связи с присасыванием клещей, среди них 40 детей. Наибольшее количество обращений - во Владимире, в Ковровском и в Гусь-Хрустальном районах.

- Лабораторно исследовано 19 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.

ИСТОЧНИК KP.RU