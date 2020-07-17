Жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в онлайн-тренировках программы "SOTKA: 100-дневный воркаут"

17 Июль 2020 2020-07-17T12:19:25+03:00

За последние несколько лет в ней приняли участие свыше 500 тысяч человек из 72 стран мира

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Жители Владимирской области могут стать участниками бесплатной образовательно-тренировочной онлайн-программы "SOTKA: 100-дневный воркаут".

За последние несколько лет в этой программе приняли участие свыше 500 тысяч человек из 1418 городов в 72 стране мира. Программа рассчитана ровно на 100 дней, в течение которых вы каждый день будете получать небольшой блок полезной информации (видео + текст) и выполнять тренировочные комплексы из базовых упражнений. Особенностью программы является то, что заниматься по ней может любой человек вне зависимости от пола, возраста, уровня физической подготовки.

У всех, кто дошел до конца, результат одинаковый - красивое тело и рост силовых показателей. Официальный сайт программы – http://workout.su/100IN.

ИСТОЧНИК KP.RU