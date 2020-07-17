Восемь выпускников во Владимирской области получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике

17 Июль 2020 2020-07-17T12:01:08+03:00

Один школьник набрал 100 баллов по географии и один - по литературе

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Департамент образования Владимирской области со ссылкой на Рособрнадзор опубликовал обзор итогов первых трех ЕГЭ - по информатике, литературе и географии. Как сообщает Рособрнадзор, во Владимирской области средний тестовый балл вырос по всем перечисленным дисциплинам: на 5,5 баллов – по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, на 5 баллов – по географии и на 1 балл – по литературе.

Кроме того, по данным департамента образования, увеличилось число учеников, набравших более 90 баллов и даже 100. Так, 100 баллов по информатике получили восемь выпускников – это учащиеся владимирской гимназии №3 и школ № 25 и 48 города Владимира, а также ковровской школы №5, школы №2 города Гусь-Хрустальный, школы №4 города Вязники, школы №5 города Кольчугино и школы №8 округа Муром.

100 баллов по географии набрал учащийся владимирской школы №22. 100 баллов за знания по литературе получила выпускница школы №37 города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU