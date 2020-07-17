В Гусь-Хрустальном москвичка заказала убийство бывшей любовницы своего сожителя

17 Июль 2020 2020-07-17T11:00:06+03:00

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В Гусь-Хрустальном будет рассматриваться дело в отношении 40-летней москвички, которая обвиняется в покушении на убийство. При этом, как сообщает областная прокуратура, они будут настаивать на отправке ее в психбольницу.

Дело в том, что во время расследования выяснилось, что женщина страдает шизофренией и не совсем отдает отчет некоторым своим действиям. Видимо, по причине болезни в начале июня 2019 года она и решила убить бывшую любовницу своего сожителя. Последняя проживает в Гусь-Хрустальном.

Москвичка предложила знакомому найти киллера, при этом деньги она готова была найти в любой момент. Вот только знакомый на убийство идти не хотел и связался с полицией. После этого все разговоры и встречи между заказчицей убийства и этим мужчиной проходили под контролем сотрудников уголовного розыска. Для доказательства преступления было инсценировано убийство женщины. Заказчике показали фото с места якобы совершенного преступления. "Киллер" получил предварительно 20 тысяч рублей, а впоследствии еще 180 тысяч рублей.

Уже во время следствия судмедэкспертиза и выявила шизофрению у обвиняемой. Сейчас она находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU