Во Владимирской области разрешили спортивные мероприятия на свежем воздухе с численностью не более полутора тысяч человек

17 Июль 2020 2020-07-17T10:09:47+03:00

При этом всех участников перед стартом соревнований должны продизенфицировать

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Ограничения, связанные с новой коронавирусной инфекцией, продолжают снимать. 16 июля губернатор Владимир Сипягин разрешил проведение на территории Владимирской области спортивных мероприятий.

Впрочем, разрешены не все спортивные соревнования, а только те, что проводятся на свежем воздухе. При этом численность мероприятий не должна превышать полутора тысяч человек. Есть и другие ограничения:

- всем участникам накануне и вдень соревнований должны замерять температуру, и в случае выявления симптомов простудных заболеваний их должны отстранять от турниров;

- между участниками должна соблюдаться социальная дистанция в полтора метра;

- всех спортсменов, судей и зрителей должны подвергать дезинфекционной обработке;

- на точке соревнований обязан быть медпункт, а все участники должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты;

- также каждый участник соревнования должен иметь отрицательный результат теста на коронавирус Covid-19, сделанный менее чем за три дня до старта.

ИСТОЧНИК KP.RU