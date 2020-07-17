Во Владимирской области разрешили спортивные мероприятия на свежем воздухе с численностью не более полутора тысяч человек
Ограничения, связанные с новой коронавирусной инфекцией, продолжают снимать. 16 июля губернатор Владимир Сипягин разрешил проведение на территории Владимирской области спортивных мероприятий.
Впрочем, разрешены не все спортивные соревнования, а только те, что проводятся на свежем воздухе. При этом численность мероприятий не должна превышать полутора тысяч человек. Есть и другие ограничения:
- всем участникам накануне и вдень соревнований должны замерять температуру, и в случае выявления симптомов простудных заболеваний их должны отстранять от турниров;
- между участниками должна соблюдаться социальная дистанция в полтора метра;
- всех спортсменов, судей и зрителей должны подвергать дезинфекционной обработке;
- на точке соревнований обязан быть медпункт, а все участники должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты;
- также каждый участник соревнования должен иметь отрицательный результат теста на коронавирус Covid-19, сделанный менее чем за три дня до старта.
ИСТОЧНИК KP.RU