Владимирские полицейские поймали москвича, находившегося в федеральном розыске

16 Июль 2020 2020-07-16T17:37:16+03:00

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Задержали разыскиваемого преступника 14 июля. По информации УМВД России по Владимирской области, ночью 10 января сорокачетырехлетний житель Московской области ехал пассажиром в автобусе и с ножом напал на двадцатидевятилетнего жителю Республики Марий Эл. Мужчину задержали, допросили и отпустили, обязав являться на допросы. Арестовывать его не стали, поскольку молодой человек отделался легким вредом здоровью. Но москвич скрылся, его объявили в федеральный розыск. По информации оперативников, мужчина скрывался в городе Сергиев-Посад Московской области. Владимирские сотрудники уголовного розыска выехали в соседний регион, выяснили, что фигурант может находиться в гараже, расположенном в одном из кооперативов города. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что гараж закрыт изнутри и оттуда доносятся звуки. Постучав и представившись работниками кооператива, оперативники попросили открыть дверь. Сейчас мужчина был задержан и доставлен во владимирский отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU