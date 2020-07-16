Сотрудник Ковровского завода продал коммерческую тайну

16 Июль 2020 2020-07-16T17:25:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятидесятилетний сотрудник Ковровского электромеханического завода работал инженером и имел доступ к техническим документам, составляющим коммерческую тайну предприятия. И он передал заинтересованному человеку документы, касающиеся технологических процессов производства. В награду он получил пятьдесят тысяч рублей. Сейчас расследование завершено, он обвиняется в разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, из корыстной заинтересованности. Вину ковровчанин признал, теперь наказание ему определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU