2020-07-16T17:25:46+03:00
Происшествия

Сотрудник Ковровского завода продал коммерческую тайну

В награду он получил пятьдесят тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Пятидесятилетний сотрудник Ковровского электромеханического завода работал инженером и имел доступ к техническим документам, составляющим коммерческую тайну предприятия. И он передал заинтересованному человеку документы, касающиеся технологических процессов производства. В награду он получил пятьдесят тысяч рублей. Сейчас расследование завершено, он обвиняется в разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, из корыстной заинтересованности. Вину ковровчанин признал, теперь наказание ему определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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