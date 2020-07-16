Москвичи попались на взятке начальнику Александровской полиции

16 Июль 2020 2020-07-16T12:38:18+03:00

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По версии следствия, в апреле 2018 года сорокачетырехлетний москвич, раньше работавший в полиции, узнал, что ОЭБиПК ОМВД России по Александровскому району обнаружили подпольное производство и изъяли контрафактную продукцию – моторное масло. В мае этого же года бывший полицейский договорился с пятидесятидвухлетним коммерсантом, фирма которого имела лицензию на работу с техническим маслом. Через его компанию экс-правоохранитель планировал реализовать контрафакт, а ради этого сорокачетырехлетний москвич решил подкупить руководство ОМВД России по Александровскому району и склонить его к незаконной передаче изъятой продукции коммерческой фирме, возглавляемой подельником. И экс-полицейский передал должностному лицу ОМВД России по Александровскому району взятку в значительном размере. Сейчас владимирским Следкомом по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Москвы, обвиняемых в даче взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемые вину признали полностью и раскаялись. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU