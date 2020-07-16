Владимирское "Торпедо" не смогло переиграть "Волну" из Ковернино

16 Июль 2020 2020-07-16T12:30:04+03:00

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Владимирское "Торпедо" провело очередную товарищескую игру в рамках подготовки к предстоящему футбольному сезону. При этом это была первая игра во Владимире. Соперником черно-белых стал клуб "Волна" из Ковернино.

Оба коллектива не стали отсиживаться в обороне и сыграли в атакующий футбол. Первыми забили гости, которые вышли вперед уже на 20-й минуте. Попытки торпедовцев отыграться долгое время не приносили успеха. Но второй тайм начался с роскошного гола Александра Зенина, который воспользовался навесной передачей Дмитрия Калабухова, и головой сравнял счёт - 1:1. Буквально тут же "Торпедо" могло выйти вперёд, переиграй Андрей Гладышев голкипера "Волны". Но этого не произошло.

Зато последняя десятиминутка принесла два гола. Сначала гости вновь вышли вперёд. Но "палочка-выручалочка" нынешнего межсезонья - Александр Зенин - был неудержим. Уже в компенсированное время он подключился к розыгрышу углового удара и установил окончательный счёт - 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU