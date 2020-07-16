Парень из Собинки познакомился с ковровчанкой и ограбил ее

16 Июль 2020 2020-07-16T12:19:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Двадцапятилетний житель Собинского района по интернету познакомился с ковровчанкой, молодые люди договорились о встрече, и девушка обещала помочь ему найти работу в Коврове. В середине февраля парень приехал к ней в гости и остановился у нее, а когда утром девушка ушла на работу, забрал из дома деньги, золотые и серебряные украшения, бижутерию. Всего он утащил 47 колец, браслетов, брошек и подвесок на сорок тысяч рублей. Сбежав, он искал работу в разных городах, в том числе и в других областях, но, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, все же пришел в полицию и написал явку с повинной. Как оказалось .отец парня ,увидев у него чужие украшения, настоял, чтобы тот отнес их в полицию. Все похищенное вернули владелице, ущерб возместили. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU