Пенсионер из Вязников убил приятеля, испачкавшего ему постель

16 Июль 2020 2020-07-16T12:07:04+03:00

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Шестидесяти шестилетний житель Вязников 1 мая выпивал дома со своим знакомым, отмечая праздник. Но во время застолья хозяин стал упрекать шестидесятилетнего гостя, что тот раньше уснул в верхней одежде и обуви на его кровати, испачкал постельное белье, и его пришлось выкинуть. Справедливые упреки обидели приятеля, вспыхнула ссора, и хозяин ударил кулаком знакомого. Тот упал и мужчина, взяв металлический гвоздодер, стал избивать жертву по голове и телу. Избитый умер на месте происшествия. Сейчас расследование завершено, вязниковского пенсионера обвиняют в убийстве. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU