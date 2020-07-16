Количество умерших от коронавируса во Владимирской области на 16 июля достигло 100 человек

16 Июль 2020 2020-07-16T11:33:31+03:00

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По данным регионального оперативного штаба, количество скончавшихся от коронавируса во Владимирской области на 16 июля составляет 100 человек. За последние сутки официально подтверждено четыре новых смерти от коронавирусной инфекции.

Выздоровели от коронавирусной инфекции с момента начала эпидемии 4255 человек, число активных случаев равно 736. Это существенно меньше, чем в соседних с нами регионах. Например, в Рязанской области, которая, кстати, находится на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений, число активных случаев около 1000, в Ивановской области (первый этап снятия ограничений) - около 1700 активных случаев, в Костромской области почти 700, но там намного меньше общее число заразившихся с начала эпидемии - 1902 выявленных случая (во Владимирской области 5091 случай), в Ярославской области около 800 активных случаев при сравнимой заболеваемости - 5431 человек с начала эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU