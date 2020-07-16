2020-07-16T11:28:43+03:00
Происшествия

Владимирский областной суд оставил бывшего начальника юридического института под стражей

Апелляционную жалобу защиты не удовлетворили
Ирина Мальцева
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Напомним, экс-начальника Владимирского юридического института ФСИН России обвиняют в том, что начиная с 2017 года, за счет курсантов приобретались единообразные спортивные костюмы с символикой института для ношения всеми курсантами института, а в апреле-мае 2020 года – лекарственные препараты для приема курсантами в целях профилактики коронавирусной инфекции. При этом лекарства выделяли курсантам бесплатно, а деньги, предназначенные на покупку костюмов, потратили на другие цели. Кроме того, в марте этого года по указанию начальника ВЮИ ФСИН России были внесены изменения в существующий приказ об увольнении заместителя начальника курса, после чего приказ подписал обвиняемый. 27 июня постановлением Октябрьского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 21 день. С этим решением не согласились защитник и сам обвиняемый, но Владимирский областной суд 15 июля оставил решение суда первой инстанции без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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