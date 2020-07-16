Муромлянин, вооруженный шприцом, напал на продавца

16 Июль 2020 2020-07-16T11:27:55+03:00

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Двадцатисемилетний муромлянин в начале февраля около магазина «Пятерочка» решил добыть денег. Вооружившись шприцом, в котором после того, как он сделал себе укол, осталась кровь, он явился в магазин, напал на кассира и размахивая шприцом с оголенной иглой, угрожал уколоть ее. При этом муромлянин предупредил женщину, что он ВИЧ-инфицирован и болеет гепатитом С. Испуганная продавщица отдала горожанину из кассы две тысячи рублей, которые он просил. Мужчину отыскали, за разбой ему грозит до пяти лет принудительных работ либо до восьми лет колонии со штрафом до пятисот тысяч рублей. Рассматривать дело будет Муромский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU