Владимирские выпускники сдают химию и обществознание

16 Июль 2020 2020-07-16T11:12:08+03:00

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16 июля знания по химии проверят 299 выпускников в трех пунктах проведения экзамена - школах №№ 2,7, 10. Обществознание решили сдать значительно больше выпускников - 842 ученика. Этот экзамен проходит в школах №№ 3,14, 23, 25, 35, 36 и 38. Как положено, во всех пунктах проведения ЕГЭ во Владимире проводится регулярная дезинфекция аудиторий, а у учеников на входе меряют температуру. С кашлем и сильным насморком тоже могут не допустить до экзамена. Рассаживают ребят с соблюдением социальной дистанции, антисептики тоже есть во всех аудиториях. Организаторы работают в масках и перчатках, а вот для школьников они не обязательны – их можно использовать, только если сам выпускник захочет.

ИСТОЧНИК KP.RU