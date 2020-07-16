2020-07-16T09:33:59+03:00
Общество

Детский сад на улице Тихонравова достроят в сентябре

Сейчас строители завершают возведение кирпичных стен
Алексей СУХОВ
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Фото с сайта vladimir-city.ru.Фото с сайта vladimir-city.ru.
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С начала лета возле дома №3 по улице Тихонравова активно строится новый детский сад на 50 мест. Третий детский сад для детей от 1,5 до 3 лет должны сдать в сентябре этого года. Сметная стоимость работ - 47 миллионов рублей.

На сегодня на объекте выполнены работы по устройству фундамента с гидроизоляцией, смонтированы плиты перекрытия. Сейчас строители завершают возведение кирпичных стен. 14 июля возле стройки молния расколола старую иву на две части. Часть дерева упала неподалеку от будущего детсада, но на ход работ это повлиять не должно.

Напомним, что по национальному проекту "Демография" в 2019 году во Владимире были построены 4 новых ясельных корпуса на 200 мест. В 2020 году был открыт детсад в Юрьевце на 190 мест. С учетом ввода двух детских садов в мкр. Сновицы-Веризино на 115 мест и на 50 мест и нового детского сада на 50 мест на ул. Тихонравова, во Владимире якобы должен быть решен вопрос с очередью в ясли. Еще два новых детских сада должны появиться в Коммунаре. Проектирование одного из них, рядом со строящимся зданием школы №46, уже началось. Еще один детский сад планируется построить в Коммунаре на месте старых расселенных бараков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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