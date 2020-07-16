2020-07-16T09:26:54+03:00
Общество

Природоохранная прокуратура Владимирской области: рыба в озере Рукавское погибла из-за жары

Местные жители не согласны
Алексей СУХОВ
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9 июля в озере Рукавское, что в микрорайоне Энергетик, погибла большая часть рыбы. Она просто всплыла кверху пузом. Местные жители, которые и так долго бодаются с заводом "Биотум", считая его виновником всех экологических проблем своего микрорайона, уверены, что рыба погибла как раз из-за него - типа сбросили какие-то вредные вещества в водоем.

Делом занялась природоохранная прокуратура Владимирской области. Была взята вода на анлиз. И вот, наконец, результаты проб воды из озеры готовы. В итоге, по данным прокуратуры, никакие предприятия, работающие по соседству, в смерти рыбы не виноваты. Та погибла из-за сильной жары, а также из-за того, что растительность, которой заросло озеро, начала гнить. Все это привело к снижению уровня кислорода в воде. Вредных веществ в воде обнаружено не было.

Впрочем, местных жителей ответ прокуратуры не удовлетворил. Они по-прежнему уверены, что рыба погибла из-за сброса в озеро всякой гадости. О чем и пишут активно в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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