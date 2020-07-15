Во Владимире открывается самая большая в городе ярмарка овощей и фруктов

15 Июль 2020 2020-07-15T16:25:41+03:00

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Во Владимире на улице Батурина рядом с центральным рынком открывается расширенная выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции. Она будет расположена на парковке напротив бывшей автостанции на улице Батурина, 10.

Сегодня на месте, где будут размещаться торговцы, начали собирать первые прилавки. Как сообщают в городском управлении экономики, все прилавки будут заняты торговцами уже в течение нескольких дней. Продавать там будут преимущественно местные овощи и фрукты, выращенные в сельхозпредприятиях, фермерских и частных хозяйствах.

Контролировать работу ярмарки будут сотрудники «Владимирского центрального рынка». На них лежит ответственность за полный комплекс профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Также совместно с управлением Россельхзознадзора и областным Центром ветеринарии они будут обеспечивать постоянный контроль качества реализуемой продукции.

Пик урожая местных овощей и фруктов еще впереди, так что разрешение на работу ярмарки-выставки на Батурина выдано по 31 октября. Чтобы арендовать на ярмарке торговое место, следует обратиться в дирекцию МУП «Владимирский центральный рынок» (ул. Батурина, 14, телефоны: 42-21-46, 33-07-71).

ИСТОЧНИК KP.RU