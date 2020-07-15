2020-07-15T15:43:02+03:00
Происшествия

Данные УМВД: из-за коронавируса во Владимире бесконтактное мошенничество выросло в пять раз

Жители региона сами переводят деньги жуликам
Анна ДЕКТЯРЕВА
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По данным УМВД России, за последние месяцы, когда мы все сидим в самоизоляции, количество "удаленных преступлений" выросло в пять раз. Треть владельцев карт сталкивались с мошенничеством, 27% находится в группе риска из-за готовности сообщить посторонним те данные банковских карт, которые сообщать нельзя. Нередко люди сами публикуют в соцсетях номера телефонов, электронные адреса и даже выкладывают фотографии своих банковских карт. Этой информации недостаточно, чтобы украсть деньги, но вполне хватит , чтобы начать разговор и усыпить бдительность.

По данным УМВД России по Владимирской области, только в июле и только в областном центре зарегистрировано более 20 хищений с карт. Пример: 4 июля владимирцу позвонил жулик, представившийся сотрудником банка. Заявив "клиенту", что с карты кто-то пытается списать деньги, мошенник вынудил владимирца перевести 190 тысяч рублей телефонные номера. А 6 июля таким же способом жулики, выяснив реквизиты банковской карты, похитили со счета другого жителя города Владимира более 66 тысяч рублей. В обоих случаях преступники не найдены.

«Вызвать страх – уже полдела для обманщика. Испуганный человек гораздо лучше поддается внушению. Мошенники специально торопят и давят, чтобы лишить человека возможности принять взвешенное решение в спокойной обстановке. Они требуют «немедленно» перевести деньги, «как можно скорее» назвать секретный номер, пароль или код. Если человек поддастся панике и выполнит инструкции «экспертов», то, не ведая того, он сам отправит все сбережения мошенникам» - подчеркнул эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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