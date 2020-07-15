За сутки во Владимире от коронавируса умерли два человека

15 Июль 2020 2020-07-15T13:40:12+03:00

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81% из 5048 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией во Владимирской области, уже выздоровели. Умерли от коронавируса с начала эпидемии 96 человек, из них двое за последние сутки. Таким образом, смертность от коронавирусной инфекции во Владимирской области составляет около 2%.

За время эпидемии в лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области, Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 139863 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 87355 исследований).

За последние сутки в больницы обратилось 215 больных с признаками ОРВИ (среднетяжёлые и тяжёлые формы) и 65 больных с признаками внебольничной пневмонии. Всего на 15 июля в больницах на лечении находилось 20 пациентов с ОРВИ и 592 с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU