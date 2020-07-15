Гусевчанин, разозлившись на продавца, стал крушить магазин

15 Июль 2020 2020-07-15T13:17:42+03:00

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Двадцатидвухлетний житель Гусь-Хрустального в июле прошлого года явился в местный магазин пьяным и попросил дать ему выпивку в долг. А когда продавец ему отказала, разозлившийся парень вышел на улицу и стал кулаками крушить панели магазина и водосточную трубу. Обломки закинул в магазин. Потом отправился к дому владельца магазина и, подобрав на дороге обломки кирпичей, стал швырять их в железные ворота и металлическим рольставням на окнах дома. В общей сложности гусевчанин порезвился на девятнадцать тысяч рублей. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, когда полицейские задержали горожанина в городе, вину он признал. За умышленное повреждение имущества его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU