Во Владимирской области продолжают убирать последствия грозы и урагана

15 Июль 2020 2020-07-15T12:12:18+03:00

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Сообщения о падении деревьев и отключении света стали поступать в ГУ МЧС по Владимирской области еще вчера, вначале девятого вечера. Всего в результате прохождения грозового фронта во Владимирской области были повалены 106 деревьев, повреждено 48 участков линий электропередач и девятнадцать автомобилей. К счастью, погибших и пострадавших нет. Спасатели до сих пор продолжают работать над устранением последствия циклона. В частности, они убирали деревья в округе Муром и селе Панфилово Муромского района, где деревья повалило на территории детского сада и школы. Всего работают 265 человек, используя 74 машины. Устранить последствия аварии обещают сегодня к 15:00. Кстати, как сообщают жители региона, только побитыми машинами и поваленными деревьями не ограничилось. В Боголюбово размыло федеральную трассу М-7, пострадали «заплатки», положенные на дороги в Добром.

ИСТОЧНИК KP.RU