2020-07-15T11:50:07+03:00
Общество

Во Владимире ищут официантов на зарплату от 40 до 60 тысяч рублей

А шеф-повар может претендовать уже на 80 тысяч
Ирина Мальцева
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С 23 июня во Владимирской области частично начали работать летние веранды и кафе на открытом воздухе. Как отмечают специалисты одного из крупнейших портала по поиску работы hh.ru, отрасль постепенно восстанавливается и растет спрос на сотрудников общепита. В июле в регионов Владимирской области на hh.ru уже опубликовано в два с половиной раза больше вакансий, предлагающих трудоустройство в кафе, столовые и рестораны чем за тот же период в июне. Правда, конкуренция есть: в среднем на одну вакансию приходится 3,3 резюме. Еще в феврале соотношение было другим: полтора – два резюме на вакансию. Средняя предлагаемая зарплата в сфере общественного питания в июле во Владимирской области составила 28 тысяч рублей. А самую высокую зарплату (от 60 до 100 тысяч рублей на руки) предложила пиццерия, подбирающая директора ресторана. Также в регионе ищут шеф-повара сети кафе паназиатской кухни с зарплатой от 50 000 до 80 000 рублей до вычета налогов, управляющего кафе – от 50 тысяч на руки, повара в производственную компанию – от 45 тысяч на руки, правда, работать придется вахтовым методом. И, наконец, набирают официантов в отель, обещая зарплату от 40 до 60 тысяч на руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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