2020-07-15T11:21:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области еще 42 человека заболели коронавирусом

И 148 выздоровели
Ирина Мальцева
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На утро 15 июля в регионе лабораторно подтверждено еще 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Семь случаев в Петушинском районе, 6 - в Ковровском, 6 - в г. Владимире, 5 - в Юрьев-Польском, 5 - в Судогодском, по 4 случая прибавилось в Меленковском и в Александровском районах, 3 - в Собинском, 2 - в Кольчугинском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5048 случаев заболевания. Больше всего заболевших по-прежнему во Владимире - 880, 746 сл. в Гусь-Хрустальном, 605 в Петушинском, 431 в округе Муром, 396 в Александровском, 375 в Ковровском, 298 в Собинском, 258 в Вязниковском, 227 в Юрьев-Польском, 178 в Кольчугинском, 153 в Судогодском, 126 в Киржачском, 108 в Меленковском, 85 в Суздальском, 72 в Камешковском, 45 в г. Радужном, 35 в Селивановском, 30 в Гороховецком. Хотя число заболевших новой коронавирусной инфекцией растет каждый день, число выздоровевших тоже растет. За сутки с инфекцией справились еще 148 человек, всего коронавирус победило 4113 владимирцев. Увы, число умерших от него тоже растет. От коронавируса скончались еще два человека, всего умерли от него 96 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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