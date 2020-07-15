Под Владимиром у охранника пригородной электрички украли сотовый телефон

15 Июль 2020 2020-07-15T10:46:41+03:00

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В дежурную часть Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте обратился охранник пригородной электрички «Ковров-Владимир» и сообщил, что в дороге у него пропал телефон и аксессуары к нему. Транспортные полицейские выяснили, что аппарат похитил тридцатидвухлетний безработный владимирец. Ночью, во время остановки электрички, он залез в вагон и. воспользовавшись тем, что охранник спит, украл лежащий на столе смартфон и аксессуары к нему. Сейчас имущество, стоившее более пяти тысяч рублей, вернули владельцу. А злоумышленнику за кражу грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU