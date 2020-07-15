Вязниковец до смерти забил свою мать

15 Июль 2020 2020-07-15T10:40:44+03:00

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Сорокавосьмилетний житель Вязниковского района жил в доме своей матери и на ее деньги, поскольку сам не работал. Великовозрастный сынок любил выпить, а пьяный становился агрессивным. Пожилая женщина надеялась, что сын исправится, не раз просила его найти работу, бросить пить. И 23 апреля она вновь попросила сына изменить образ жизни. Мужчина, недовольный этими просьбами, набросился на женщину и избил ее кулаками по голове. Шестидесятивосьмилетняя пенсионерка умерла на месте, не дожив до больницы. Протрезвевший сын вину признал и раскаялся. Сейчас его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU