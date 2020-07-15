2020-07-15T07:56:22+03:00
Происшествия

На пожаре в Вязниковском районе погиб пенсионер

Соседи поздно вызвали пожарных
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областифото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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15 июля в 2.28 в МЧС сообщили о пожаре в частном жилом доме по адресу: Вязниковский р-н, ст. Мстера, ул. 4-ая Железнодорожная, д. 1. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

- Когда пожарные приехали на место, частный деревянный дом уже горел практически по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом и гараж, - рассказали в областном управлении МЧС. - Общая площадь пожара составила 96 кв. м.

Как стало известно позже, в доме проживал одинокий пенсионер, инвалид 2-ой группы. По версии дознавателей МЧС, вероятнее всего он забыл выключить газовую плиту на кухне, из-за чего и произошёл пожар.

Выйти из дома самостоятельно мужчина не смог, и поэтому погиб. Соседи поздно обнаружили пожар и поздно сообщили о нем.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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