2020-07-15T07:58:42+03:00
Происшествия

Во Владимирской области из-за грозы упало около 90 деревьев, повреждены машины и линии электропередач

Жители отдельных районов выкладывали фото в соцсетях
Виктория СУХОВА
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14 июля около восьми часов вечера в регионе прошла гроза с дождем и сильным ветром. Больше всего грозовой фронт задел Владимир, Муром, Муромский, Гусь-Хрустальный, Меленковский районы.

- Были повалены около 90 деревьев, повреждены 19 автомобилей и 24 линии электропередач. К счастью, никто не пострадал, - сообщили в региональном управлении МЧС.

В региональном управлении МЧС был развёрнут штаб по контролю за проводимыми работами, в готовность была приведена аэромобильная группировка.

Последствия циклона ликвидировались в основном силами коммунальных служб и энергетиков, для практических действий сотрудники МЧС привлекались в округе Муром – там они убирали упавшие деревья.

Всего к ликвидации последствий циклона от РСЧС привлекались 50 бригад, 156 человек, 59 единиц техники.

"Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго" сообщают, что в устранении перебоев в электроснабжении задействованы 71 аварийно-восстановительная бригада в составе 240 человек и 87 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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