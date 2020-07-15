Владимирским читателям предлагают стать звездой с обложки

15 Июль 2020 2020-07-15T07:34:48+03:00

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи запустила новый конкурс

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Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи приглашает «креативщиков» старше 12 лет принять участие в конкурсе Cover Star («Звезда с обложки»).

Для участия необходимо: выбрать книгу из фонда Сектора литературы на иностранных языках и сделать косплей на её обложку. Обложку можно выбрать в альбоме, где собраны некоторые из интересных книг.

Желательна обработка постановочной фотографии с указанием названия и автора книги. Приветствуется редактирование в фотошопе для достижения максимального сходства с оригиналом.

Прием работ до 31 августа по адресу inostranniki33@mail.ru.

Работы будут размещены в специальном альбоме на сайте библиотеки detmobib.ru, где за них смогут проголосовать все желающие с 1 по 14 сентября.

Автор работы, набравшей наибольшее количество голосов, получит диплом победителя и подарок. Все участники получат сертификаты в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU