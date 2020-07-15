2020-07-15T07:34:48+03:00
Звезды

Владимирским читателям предлагают стать звездой с обложки

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи запустила новый конкурс
Виктория СУХОВА
Поделиться:
фото с сайта департамента культурыфото с сайта департамента культуры
Изменить размер текста:

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи приглашает «креативщиков» старше 12 лет принять участие в конкурсе Cover Star («Звезда с обложки»).

Для участия необходимо: выбрать книгу из фонда Сектора литературы на иностранных языках и сделать косплей на её обложку. Обложку можно выбрать в альбоме, где собраны некоторые из интересных книг.

Желательна обработка постановочной фотографии с указанием названия и автора книги. Приветствуется редактирование в фотошопе для достижения максимального сходства с оригиналом.

Прием работ до 31 августа по адресу inostranniki33@mail.ru.

Работы будут размещены в специальном альбоме на сайте библиотеки detmobib.ru, где за них смогут проголосовать все желающие с 1 по 14 сентября.

Автор работы, набравшей наибольшее количество голосов, получит диплом победителя и подарок. Все участники получат сертификаты в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергосбыт Волга объявляет о старте акции «Шагаем в онлайн!»
За сутки во Владимире от коронавируса умерли два человека
Гусевчанин, разозлившись на продавца, стал крушить магазин
Во Владимирской области продолжают убирать последствия грозы и урагана
Приобрести билеты на верхние места в плацкартные вагоны со скидкой 30% можно до конца июля
При покупке билетов до 22 июля пассажиры могут совершать индивидуальные поездки в купе со скидками
Во Владимире ищут официантов на зарплату от 40 до 60 тысяч рублей
ВТБ финансирует одного из крупнейших производителей картофельных хлопьев
Во Владимирской области учреждения соцзащиты вернулись к обычному режиму работы
ВТБ: активнее всего кредитными каникулами пользовались жители Владимирской и Костромской областей
10 тысяч пользователей выбрали мобильную связь от «Ростелекома» во Владимирской области