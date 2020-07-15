В новом сезоне Владимирский театр кукол поставит спектакль "Белые ночи"

15 Июль 2020 2020-07-15T07:30:39+03:00

Кроме того, будет несколько премьер для самых маленьких зрителей

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14 июля труппа Владимирского областного театра кукол в полном составе встретилась с руководством и любимыми куклами. Отдохнувшие и полные энтузиазма актеры поделились впечатлениями об отпуске, а директор и главный режиссёр в свою очередь рассказали о планах на предстоящий театральный сезон.

Куклы и декорации уже готовы к встрече с актерами. В этом сезоне зрителей ждут несколько премьер: спектакли для малышей: «Красная шапочка», «Загадка курочки рябы», «Кыцык и Мыцык», к новому году спектакль по сказкам Козлова с любимыми всеми героями (зайчик, медвежонок и ёжик).

Также на сцене покажут спектакль для подростков и взрослых зрителей (16+) - "Белые ночи" по Достоевскому.

Ну а пока коллектив готовит премьеры, владимирцы смогут посмотреть онлайн-трансляции уже полюбившихся спектаклей. Сегодня, 15 июля. в 11.00 можно увидеть спектакль "Сладкая ловушка", 16 июля в 11.00 покажут "Волк и козлята".

ИСТОЧНИК KP.RU