2020-07-14T18:53:56+03:00
Общество

Александровцы судятся из-за пробега автомобиля

Покупатель требует компенсации за «скрученные» цифры
Ирина Мальцева
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Житель Александровского района обратился в городской суд, объяснив, что в 2018 году купил у другого местного жителя автомобиль. Перед покупкой он осмотрел транспорт и убедился, что по показаниям одометра пробег машины – 190 тысяч километров. Этот фактор стал для него решающим и он купил машину. Но через некоторое время после покупки на сайтах, где продавали автомобили, нашел информацию, что пробег его автомобиля составлял более 500 тысяч километров. Теперь владелец автомобиля считает, что при продаже автомобиля продавцом предоставлена ложная информация о его качественных характеристиках и просит взыскать в свою пользу денежные средства, составляющие разницу между реальной рыночной стоимостью автомобиля и денежными средствами, уплаченными при его покупке. Рассматривать дело будет Александровский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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