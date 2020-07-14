Ковровчанин украл инструменты у управляющей компании

14 Июль 2020 2020-07-14T15:51:02+03:00

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Двадцативосьмилетний ковровчанин в мае в качестве наемного рабочего одной из управляющих компаний ремонтировал крушу. Ему дали ключи от чердака, где хранились электроинструменты, которые он решил украсть. Чтобы отвести от себя подозрения, он инициировал взлом, повредив металлическим ломом замок двери. Инструмент ,который он похитил, стоил более тридцати тысяч рублей. Полицейским, как сообщили в УМВД России по Владимирской области, удалось найти, где он продал похищенное и часть имущества вернули владельцу. Кроме того, ковровчанин украл деньги у своей супруги, которая живет отдельно от него. Решив воспользоваться телефоном жены, он обнаружил в чехле ее банковскую карту, и, зная пин-код, незаконно снял с нее три тысячи рублей. В ближайшее время ковровчанина ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU